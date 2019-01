Casa vacanze Oristano: per le tue ferie in Sardegna

Valutazione attuale: 0 / 5

Per il 2019 la Sardegna si attesta una delle mete più richieste dai turisti italiani ed europei, anche dalle nostre parti in queste ore sono tantissimi coloro che iniziano a prenotare per passare le ferie in Sardegna.

La soluzione migliore è una casa vacanze Oristano.

Oristano: tra mare e città

Oristano è un bel capoluogo di provincia sulla costa Ovest della Sardegna, scegliere una casa vacanze in città è una ipotesi interessante e comoda i motivi sono molteplici. In città è facile arrivare con un treno che in 45 minuti collega lo scalo aeroportuale Mameli di Cagliari-Elmas, la rete ferroviaria rende comodi i collegamenti con il porto di Cagliari e la città ma anche con Porto Torres ed Olbia.

Tantissime sono le linee di autobus private e pubbliche che arrivano ad Oristano. La posizione geografica della città la rende perfetta per chi intende visitare l'isola in auto, in modo o in bici. Soggiornare in casa vacanze a Oristano è perfetto anche per chi vuole scoprire il mare della costa ovest. Infatti in solo 8 minuti d'auto è possibile raggiungere la borgata di Torregrande e con qualche minuto in più le belle spiagge del Sinis.

Casa vacanze Oristano per scoprire le terre dei Giganti

Alloggiare in una casa vacanze ad Oristano è la scelta giusta se si vuole scoprire il Sinis ed i Giganti di Monte Prama. Da Oristano viene facile scoprire un po' tutta la Sardegna. Infatti a qualche chilometro dalla città si raggiunge la SS131 o E25, rete viaria a scorrimento veloce che permette in poche ore di raggiungere location come Costa Smeralda, Ogliastra, Alghero e Stintino ma anche Cagliari o Villasimius. Tantissime strade statali poi collegano la città con il centro dell'isola.

Oristano perfetta per chi ama la moto

Oristano è perfetta per chi ama le vacanze in moto, se si sceglie di prenotare in una delle case vacanza di RedGinger è possibile avere il parcheggio gratuito in un cortile interno dove poter depositare la propria moto in tutta sicurezza. La moto è il mezzo giusto per scoprire il territorio: strade idonee e panorami mozzafiato molto amati dai motociclisti si trovano proprio nei paraggi di Oristano.