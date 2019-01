Corecom Valle d'Aosta, in 5 anni 1.300 controversie su servizi comunicazioni

AOSTA. Maria mi accoglie in casa sua e mi invita in una stanza ricca di fotografie e di ricordi, alcuni dolorsi ed altri felici. Sedendomi di fronte a lei riesco a intravedere il dolore nel suo sguardo. Non c'è però rassegnazione, ma anzi la voglia di trasformare la sua tragica esperienza - la morte del figlio ventiseienne per suicidio - in un qualcosa che possa essere d'aiuto ad altri.