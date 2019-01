Corte Conti Valle d'Aosta, un avviso pubblico per le candidature a magistrato

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha deciso di pubblicare un invito a presentare le candidature per magistrato della sezione di controllo della Corte dei conti della Valle d'Aosta. Così ha stabilito la conferenza dei capigruppo, facendo di conseguenza slittare una nomina che sarebbe dovuta arrivare durante la seduta di ieri dell'assemblea.

Gli interessati che rispondono ai requisiti richiesti hanno tempo fino alle ore 17 del prossimo 18 gennaio per presentare il proprio curriculum alla presidenza del Consiglio regionale. Si tratta di una procedura non vincolante non essendo prevista dal decreto legislativo 179/2010.

La designazione deve avvenire tra magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori, ordinaria, contabile e amministrativa; professori ordinari di università, anche a riposo, in materie di diritto pubblico; dirigenti apicali dello Stato o del comparto unico regionale, anche a riposo; avvocati, iscritti al relativo Albo professionale da non meno di dieci anni e che abbiano svolto significativa attività nel settore di diritto pubblico. Per i componenti della sezione di controllo della Corte dei conti operano le incompatibilità di legge; gli stessi non possono esercitare attività professionale o imprenditoriali per il periodo di appartenenza alla Corte dei conti.

La sezione è composta da un presidente e da cinque magistrati, due dei quali con la qualifica di consigliere della Corte medesima. Gli altri tre sono nominati, sentito il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio dei ministri su designazione uno della Giunta regionale, uno del Consiglio regionale e uno del Cpel. Rimangono in carica sette anni con mandato non rinnovabile.

redazione