Aperte le iscrizioni al corso per il patentino fitosanitario

AOSTA. Sono aperte fino al 31 gennaio le iscrizioni al corso base organizzato dell'assessorato regionale all'agricoltura per ottenere e rinnovare il certificato di abilitazione all'uso e all'acquisto di prodotti fitosanitari (il cosiddetto "patentino"). Le lezioni si svolgeranno presso la sala riunioni della cooperativa Cofruits a Saint.Pierre ed è aperto ai titolari o dipendenti di aziende agricole o di ditte che gestiscono il verde.

Il corso è valido anche per la formazione, di base e di aggiornamento, del personale appartenente al comparto unico che utilizza fitofarmaci nell’ambito del lavoro quali cantonieri regionali o comunali e figure affini.

Le lezioni sono gratuite. « L'ammontare dei costi del medesimo - spiega l'assessorato -, ripartito per il numero dei partecipanti, sarà considerato un aiuto ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 17/2016 - nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale - per gli agricoltori titolari o dipendenti di aziende agricole e sarà gestito in regime di de minimis generale ai sensi del Reg. UE 1407/2013 nel caso di titolari o dipendenti di ditte che gestiscono il verde. Per questi ultimi è richiesta la presentazione della dichiarazione de minimis generale all’atto dell’iscrizione».

redazione