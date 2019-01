Vietti designato nella sezione di controllo della Corte dei Conti VdA

AOSTA. Credere all'esistenza della mafia è difficile, come credere all'esistenza del Demonio, di Satana. Sono superstizioni, cose date dall'ignoranza e da una sub cultura che affonda le sue radici nel mondo arcaico, agricolo che ha bisogno di pericoli. La mafia, (con la m minuscola perché non merita quella maiuscola) come Satana, ha vinto perché ha fatto credere a tutti che loro non esistono e il solo pronunciare il loro nome fa paura.