Fosson: chiesto atti a procura, non mi hanno risposto

AOSTA. «Come prefetto ho chiesto alla procura di avere informazioni sulla situazione degli arrestati e finora non ho ricevuto risposta. Finché non avrò queste informazioni, non potrò prevedere come agiremo». Così il presidente della Regione, Antonio Fosson, ha risposto alle domande sull'inchiesta Geenna fatte dai giornalisti durante la conferenza stampa del venerdì della giunta regionale.

Nessun commento diretto dunque da parte di Fosson né sugli arresti né sul possibile scoglimento per mafia del Comune di Saint-Pierre (visto il coinvolgimento dell'assessore Monica Carcea) ventilato dal presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra.

«Capisco i riflessi» dell'accaduto, ha affermato Fosson commentando le reazioni dell'opinione pubblica, «ma al momento non ho dati».

La presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta si affida per ora ad una nota per annunciare la decisione di costituirsi parte offesa nominando un avvocato, Renzo Cocchi del Foro di Torino, per «valutare le conseguenze del danno di immagine per la Regione autonoma Valle d’Aosta e per la collettività tutta derivante dai reati ipotizzati nel procedimento penale».

«Le ipotesi di reato sono particolarmente gravi - è scritto nel comunicato letto da Fosson in conferenza stampa - e l'esistenza, da accertarsi da parte dell'Autorità Giudiziaria, di strutture riconducibili alla criminalità organizzata sul territorio della regione, con ipotizzati legami con appartenenti alle istituzioni, è una circostanza che desta grande preoccupazione ed è suscettibile di arrecare gravissimo nocumento all'immagine della Regione autonoma Valle d’Aosta, sia come istituzione, sia come ente esponenziale della collettività valdostana»,







