Un nuovo marchio per il Museo di Scienze naturali di Saint-Pierre

AOSTA. Il Museo regionale di Scienze naturali "Efisio Noussan", di Saint-Pierre, ha un nuovo marchio ideato nell'ambito di uno specifico progetto di cooperazione transfrontaliera Alcotra: “Alpes’Interprétation – Ristrutturazione e riqualificazione di due castelli, musei/centri d’interpretazione del patrimonio delle Alpi settentrionali”.

Il progetto Alcotra finanzia una parte dell'intervento di restauro e riallestimento museografico del castello di Saint-Pierre oltre ad attività didattiche e divulgative e prevede espressamente la realizzazione di un nuovo logo. Quest'ultimo è stato "condiviso e approvato con la Soprintendenza ai beni culturali, in particolare con il Soprintendente Roberto Domaine" e "elaborato in analogia con i loghi degli altri castelli regionali sedi museali (Castello Gamba, Castel Savoia, Castello reale di Sarre)", come spiega l'assessorato regionale dell'ambiente, risorse culturali e corpo forestale.

redazione