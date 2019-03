Réchauffement climatique et planification territoriale à la une du Comité de pilotage du projet AdaPT Mont-Blanc

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTE. L'Assessorat de l'Environnement, des Ressources naturelles et du Corps forestier informe que le Centre d'études Natalino Sapegno de Morgex accueillera aujourd'hui le quatrième Comité de pilotage du projet « AdaPT Mont-Blanc. Adaptation de la planification territoriale aux changements climatiques dans l'Espace Mont-Blanc » financé dans le cadre du Programme européen de coopération territoriale Alcotra Italie-France 2014-2020.

Coordonnée par le Département régional de l'Environnement, chef de file, la séance réunira le partenariat du projet, formé par le service régional de la Planification territoriale, la Commune de Courmayeur, la Communauté de Communes Vallée de Chamonix Mont-Blanc, le Centre National de la Recherche Scientifique-CNRS – Laboratoire Edytem de Grenoble et le Canton du Valais.

Les grands rendez-vous scientifiques comme celui-ci - a déclaré l'Assesseur Albert Chatrian - sont aussi des occasions d'échange, en l'occurrence entre réalités transfrontalières ayant de nombreux points communs, et peuvent contribuer à dégager des éléments utiles à la programmation et à la planification des choix d'aujourd'hui et des perspectives pour demain, et donc permettre d'orienter les politiques et les interventions.

Le problème du réchauffement global est au cœur des travaux de l'Espace Mont-Blanc, milieu alpin particulièrement vulnérable. Face aux incidences annoncées par les chercheurs et à leurs impacts sur les milieux naturels et les activités socio-économiques, la recherche de solutions d'adaptation est aujourd'hui une priorité partagée sur les trois versants du Mont-Blanc. Le projet AdaPt Mont-Blanc va permettre de situer la thématique des réponses locales aux changements climatiques dans un cadre transfrontalier, dans le but pragmatique d'identifier un plan d'action et des stratégies communes.

Participeront à la séance en tant que vice-présidents de l'Espace Mont-Blanc Eric Bianco, chef du Service de l'économie, du tourisme et de l'innovation du Canton du Valais, Eric Fournier, président de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc et Albert Chatrian, Assesseur à l'Environnement, aux Ressources naturelles et au Corps forestier de la Région autonome Vallée d'Aoste.







