Casinò di Saint-Vincent, luce verde al piano di concordato

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Semaforo verde al piano di concordato presentato il 12 marzo scorso per la Casinò de la Vallée di Saint-Vincent. Il Tribunale di Aosta ha dato il via libera e quindi ammesso la procedura di risanamento aziendale.

Ora la parola passa ai creditori e bisognerà attendere sino agli inizi di luglio - quando è convocata l'assemblea - per ottenere anche la loro approvazione.

Il piano di concordato, già accolto anche dai lavoratori tramite un referendum, prevede tra l'altro 64 esuberi nel comparto alberghiero e 33 in quello della casa da gioco, una significativa riduzione del costo del personale e la possibilità di mettere sul mercato alcune proprietà non funzionali per fare cassa e ridurre gli oneri che appesantiscono il bilancio.

Marco Camilli