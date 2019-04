Domenica delle Palme, la Santa Messa in diretta da Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. In occasione della Domenica delle Palme, su Aostaoggi.it torna l'appuntamento domenicale con la Santa Messa in diretta streaming. Anche in questa occasione le nostre telecamere seguiranno la funzione celebrata nella chiesa santuario di Maria Immacolata di Aosta.

Il live avrà inizio alle ore 10.15 e può essere seguito su Aostaoggi.it o Aostaoggi.tv, su Youtube e su Facebook. La registrazione integrale sarà inoltre disponibile su Aostaoggi.tv.

redazione