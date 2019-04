Elezioni europee, presentazione liste entro il 17 aprile

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Ultime ore di tempo per partiti e movimenti per mettere a punto la lista dei candidati al Parlamento europeo in vista del voto di maggio.

Il contrassegno e la lista deve essere presentati dalle ore 8 di domani, 16 aprile, alle ore 20 di mercoledì 17 aprile da parte di una persona appositamente designata dal Ministero dell'Interno la quale deve recarsi alla Corte d'Appello del capoluogo di circoscrizione che, nel caso della Valle d'Aosta e delle regioni del Nord Ovest, è Milano.

In base alla normativa deve essere garantita la rappresentanza di genere quindi in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà. Nell'ordine di lista, inoltre, i primi due candidati devono essere in ogni caso di sesso diverso.

