Aosta, accompagnamento all'autobus disponibile per tutti i viaggiatori ipo e non vedenti

AOSTA. Grazie ad una integrazione dell'accordo tra Sit Vallée e Rfi, il servizio di accompagnamento all'autobus è ora disponibile per tutti i viaggiatori ipovedenti e non vedenti in partenza dall'autostazione di Aosta. Lo annuncia la sezione valdostana dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

Gli interessati - spiega in particolare l'U.I.C.I. - possono richiedere l'assistenza per l'individuazione del corretto stallo di sosta direttamente al personale della biglietteria dell'autostazione senza alcun particolare preavviso rispetto all'orario di partenza dell'autobus di interesse.

redazione