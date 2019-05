Un progetto di welfare tecnologico per salvaguardare anziani e comunità rurali

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Utilizzare le nuove tecnologie per mantenere vivi i villaggi distanti dai centri abitati e commerciali è uno degli obiettivi di WelComTech, un progetto che coinvolge la Valle d'Aosta ed i territori del Verbano-Cusio-Ossola e del Canton Ticino.

Partendo dalla premessa che la popolazione sta invecchiando e che sempre più persone che abitano in zone prive di servizi con l'avanzare dell'età si trasferiscono in strutture situate in aree centrali, WelComTech intende attivare sistemi digitali di monitoraggio a domicilio e formare dei "tutor di comunità" che aiuteranno gli anziani a mantenere la propria autonomia pur rimanendo nel proprio ambiente domestico grazie al supporto di una rete comunitaria.

Il progetto, realizzato nell'ambito del programma di cooperazione territoriale transfrontaliera Italia - Svizzera, serve anche come sperimentazione. Quando arriverà al termine, a marzo 2020, le équipe di ricerca attivate nei tre territori dovranno valutare l'efficacia di questo tipo di welfare tecnologico.

