L'esperienza della Valle d'Aosta raccontata al convegno "Scuola e Cultura in Sicilia"

AOSTA. Si è svolto a Palermo un convegno organizzato dalla Regione Sicilia sul tema "Scuola e Cultura regionale in Sicilia" organizzato nell'ambito del 73° anniversario dell'Autonomia siciliana.

All'iniziativa era presente anche l'assessore regionale all'istruzione Chantal Certan per parlare della realtà scolastica valdostana, dell'insegnamento delle lingue italiana e francese e del francoprovenzale e delle iniziative per mantenere "vivo" il patois.

Al termine del suo intervento di ieri, l'assessore ha voluto sottolineare che i corsi di patois per le scuole e gli insegnanti ripartiranno e che la valorizzazione della cultura locale attraverso l'insegnamento plurilingue è da intendersi come un'operazione di "inclusione" e non di "esclusione".

