Guardia di finanza, pubblicato il bando per il reclutamento di 965 allievi

ROMA. Sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale n. 33 del 26 aprile 201 9 - è stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 965 allievi della Guardia di finanza, di cui 805 del contingente ordinario e 160 del contingente di mare. Sono previsti 676 posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate e altri 289 posti destinati ai cittadini italiani.

Al concorso possono partecipare coloro che hanno più di 18 e meno di 26 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate, e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea.

La domanda di partecipazione al concorso va presentata entro le ore 12.00 del 27 maggio prossimo esclusivamente usando la procedura telematica tramite il sito internet della Guardia di finanza dedicato ai concorsi.

redazione