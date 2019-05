Strade chiuse al traffico per la tappa del Giro d'Italia in Valle d'Aosta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Sabato 25 maggio la Valle d'Aosta ospita la 14a tappa del 102° Giro d'Italia che da Saint-Vincent arriverà fino a Courmayeur. Il grande evento avrà chiaramente un impatto sulla circolazione stradale dato che molte strade rimarranno chiuse per diverse ore per permettere il passaggio della carovana rosa.

I percorsi di gara saranno chiusi al traffico due ore prima del transito della corsa la cui partenza è prevista alle ore 13.15 da Saint-Vincent. Stimando una media oraria di 35 km/h, il transito in vetta al primo Gran Premio della Montagna a Verrayes avverrà alle 13.42. Ad Aosta, Arco d’Augusto, la corsa rosa passerà alle 14.08; il Secondo Gran Premio della Montagna sarà alle 14.50 a Verrogne; il terzo a Truc d’Arbre (Combes) alle 15.29; quarto e ultimo al Colle San Carlo alle 16.24. L’arrivo a Courmayeur, Skyway Monte Bianco, dopo 131 chilometri, è stimato alle ore 16.56.

Le eccezioni alla chiusura anticipata di due ore sono: a Châtillon, la rotatoria tra la strada statale 26 e la regionale 46 sarà a senso unico alternato da e per la Valtournenche a cominciare da due ore prima del passaggio e chiuderà totalmente 30 minuti prima. Inoltre i tratti delle strade regionali 11 e 12 (Saint-Denis e Verrayes) chiuderanno tre ore prima della corsa. Stessa situazione per la strada regionale n. 41 (Sarre, Saint-Pierre, Saint-Nicolas e Saint-Pierre / incrocio con la regionale n. 22); per i percorsi Introd Villes Dessus, Truc d'Arbe e Arvier / via Lostan; per la strada regionale 39 (da Morgex, rotatoria sulla SS26, a La Thuile, innesto SS26).

In alcuni casi la carovana pubblicitaria seguirà percorsi fuori gara: il traffico non subirà interruzioni e il transito sarà agevolato dalle forze dell'ordine.







C.R.