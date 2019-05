Mammoliti presidente dell'Associazione stampa valdostana

AOSTE. En application de la loi régionale n° 68/1993 portant interventions en matière de droit aux études, un concours est ouvert en vue de l'attribution de places gratuites et semi-gratuites dans les collèges et pensionnats de la Région aux élèves des écoles secondaires du premier et du deuxième degré, au titre de l'année scolaire 2019/2020.