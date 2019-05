Trasporti, confermato il potenziamento della linea bus Aosta / Courmayeur

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. A partire dall'estate i collegamenti con mezzi pubblici tra Aosta e l'alta Valle d'Aosta saranno facilitati grazie al potenziamento del servizio di trasporto di linea su gomma.

Vista la sospensione della tratta ferroviaria Aosta / Pré-Saint-Didier, la giunta regionale oggi ha autorizzato Savda ad aumentare le corse tra il capoluogo e Courmayeur per il periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2019 prevedendo un costo di 147.558 euro.

"Il potenziamento della linea viene attivato regolarmente ogni sei mesi, per sopperire alla sospensione dell'esercizio ferroviario sulla tratta Aosta/Pré-Saint-Didier, in attesa delle valutazioni che saranno effettuate al riguardo nell'ambito del nuovo Piano regionale dei trasporti", si legge in una nota di Palazzo regionale.

Sempre in tema di trasporti sono stati autorizzati anche dei servizi turistici estivi di trasporto a carico della Regione (300.000 euro il costo) a beneficio di diverse località: Valtournenche, Saint-Barthélemy, Valle d'Ayas, Valle di Gressoney, Courmayeur, La Thuile, Valsavarenche, Valle di Cogne, Saint-Rhémy-en-Bosses ed Ollomont.

E.G.