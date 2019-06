Valle d'Aosta, chiuso un tratto di autostrada A5 per rischio frana

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. L'autostrada A5 è stata chiusa al traffico questa mattina in via precauzionale dalla società Sav tra Pont-Saint-Martin e Quincinetto. Lo stop è dovuto ad un movimento franoso nel territorio comunale di Quincinetto.

I veicoli che percorrono la A5 in direzione di Aosta vengono fatti uscire a Quincinetto mentre per quelli che viaggiano in direzione Torino l'uscita obbligatoria è a Pont-Saint-Martin.

La Protezione civile valdostana ha attivato di conseguenza il preallarme del piano viabilità.

