Operai forestali, in scadenza il termine per partecipare alla selezione

AOSTA. Venerdì prossimo, 28 giugno, scade il termine per presentare le domande di partecipazione alla selezione degli operai comunali stagionali da assumere con contratto idraulico-forestale nei cantieri del dipartimento regionale delle risorse naturali. La scadenza è fissata alle ore 14.

La graduatoria sarà valida per tre anni e l'Amministrazione regionale vi attingerà annualmente per l'assunzione degli operai comuni stagionali da adibire ai diversi interventi di manutenzione e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali, realizzati attraverso i cantieri forestali in diverse zone della Valle d'Aosta.

Gli interessati possono consultare l'avviso di selezione pubblicato sul sito della Regione nella sezione "Risorse naturali". Per eventuali informazioni è possibile contattare gli uffici del dipartimento.

