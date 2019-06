Rincari autostradali bloccati, Tar Valle d'Aosta dà ragione alla società Rav

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il Tar della Valle d'Aosta ha accolto il ricorso della società Rav - Raccordo Autostradale Valle d'Aosta sugli adeguamenti tariffari che sarebbero dovuti scattare il 1° gennaio 2018 sulla Aosta - Traforo Monte Bianco e che invece furono bloccati dal Ministero dei Trasporti.

I giudici amministrativi hanno accolto quasi tutti i motivi del ricorso rilevando in generale, come si legge nella sentenza pubblicata oggi, «difetti di motivazione e istruttoria» nei diversi provvedimenti ministeriali impugnati da Rav e che contestavano i calcoli di adeguamento dei pedaggi presentati dalla società concessionaria e relativi agli anni dal 2014 al 2018.

Il Ministero dei Trasporti di concerto con quello delle Finanze con un decreto di fine dicembre 2017 concesse un aumento "solo" del 52,69 per cento a fronte di una richiesta dell'81,12 per cento. Per effetto della sentenza del Tar, quel decreto viene annullato nelle parti che riguardano direttamente il ricorso.

