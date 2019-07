Ferrovia, ok a mozione sui tempi di percorrenza

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Riguarda la riorganizzazione degli orari della ferrovia una delle mozione discusse e approvate oggi dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Il testo, presentato da Rete Civica, ha ottenuto il via libera unanime dell'aula e riguarda i tempi di percorrenza.

Come ha spiegato nell'illustrazione la consigliera Chiara Minelli, «la bozza di Piano regionale dei trasporti prevede una riorganizzazione degli orari ferroviari che porterebbe non ad una velocizzazione, ma ad un ulteriore allungamento degli attuali tempi di percorrenza. Il cadenzamento dell'orario è utile, ma non deve andare a scapito della velocità dei collegamenti. Gli obiettivi di rapidità individuati nel Programma strategico per la ferrovia, 50 minuti da Aosta ad Ivrea e 1 ora e mezzo da Aosta a Torino Porta Susa, vanno perseguiti e integrati anche con il Piano regionale dei trasporti.»

«L'obiettivo è la puntualità» ha replicato l'assessore ai trasporti, Luigi Bertschy, «Dobbiamo rendere il servizio dei trasporti appetibile e rispettoso delle esigenze dell'utenza: in questo senso - ha spiegato -, occorre rendere più efficiente l'integrazione tra ferrovia e pullman, rendendoli servizi complementari. Anche alla luce dei sopralluoghi condotti di recente, l'aspetto cui tendiamo è definire un programma di servizi che renda percorribile almeno in un'ora e 40 minuti la tratta Aosta-Torino. In quest'ottica, continueremo a sollecitare la Regione Piemonte affinché venga eliminata buona parte dei loro numerosi passaggi a livello.»

