Brignone, Pellegrino e De Fabiani testimonial della Valle d'Aosta

AOSTA. L'assessorato regionale delle politiche del lavoro ha approvato l'avviso pubblico per individuare enti di formazione che organizzino in Valle d'Aosta un percorso di istruzione e formazione professionale per estetisti. Questo percorso consentirà di ottenere il diploma di tecnico dei trattamenti estetici, titolo richiesto per poter accedere all'esame di abilitazione alla professione di estetista.