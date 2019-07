Postepay Evolution e Standard, disservizi nelle transazioni

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Diversi utenti che utilizzano il circuito PostePay delle Poste Italiane stanno segnalando anche in Valle d'Aosta il verificarsi di disservizi.

Da questa mattina utilizzando le carte di pagamento elettronico è difficile effettuare pagamenti attraverso pos, on line ed anche operare prelievi da bancomat e bancoposte. I problemi hanno iniziato a verificarsi verso le ore 11.

Poste Italiane conferma il problema e, tramite gli operatori dei call center, informa che sta intervenendo per risolvere. Per ora non sono state comunicate tempistiche di ripristino dei servizi.

Marco Camilli