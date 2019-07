Flixbus annuncia collegamento diretto Valle d'Aosta - Germania

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Flixbus festeggia i suoi primi tre anni di attività in Valle d'Aosta preparandosi ad attivare nuovi collegamenti.

Da lunedì 15 luglio sarà attiva una nuova linea diretta con la Germania che passerà anche da Courmayeur e permetterà a chi parte dalla Valle di arrivare senza cambi a Colonia, Düsseldorf, Essen e Dortmund. "Aosta conferma così il suo status tanto di porta sull'estero quanto di snodo chiave per scoprire alcuni dei principali centri italiani", sottolinea la società di trasporto.

Da Châtillon e Verrès inoltre è previsto il potenziamento dei collegamenti con Milano e Orio al Serio.

Il bilancio dei primi tre anni di Flixbus in Valle d'Aosta è "positivo", spiega la società precisando inoltre che "in un solo anno, i passeggeri trasportati in Valle sono più che raddoppiati".

redazione