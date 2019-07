La Valle d'Aosta valuta la partecipazione all'Expo Dubai 2020

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. In vista dell'apertura dell'Expo 2020 di Dubai oggi il governo regionale ha stabilito di attivare un tavolo di lavoro interno all'amministrazione che avrà il compito di valutare l'opportunità di portare la Valle d'Aosta all'evento internazionale.

Il tavolo sarà composto dal personale dei diversi assessorati. Dovrà anzitutto effettuare una analisi del tipo costi/benefici, cioè capire se l'investimento potrà avere un ritorno interessante in termini di visibilità e promozione, e in caso positivo avviare le attività necessarie per organizzare la partecipazione regionale all'esposizione universale del prossimo anno.

«Intendiamo sviluppare - dice l'assessore al turismo Laurent Vérin - un percorso di condivisione per analizzare la partecipazione e la presenza della Valle d'Aosta ad un evento di rilevanza mondiale. Valuteremo, insieme alle altre regioni all'interno della Conferenza, la nostra partecipazione così da valorizzare le eccellenze territoriali».

Clara Rossi