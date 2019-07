I principali provvedimenti approvati oggi dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il governo regionale oggi ha approvato lo Schema di avviso pubblico per la nomina per il triennio 2020/2022 dei componenti della Commissione indipendente di valutazione della performance dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, degli enti locali nonché delle loro forme associative e dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale

L'esecutivo ha anche esaminato la delibera concernente il piano delle procedure concorsuali o selettive uniche o interne, per la copertura dei posti dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico per il triennio 2019/2021. L'atto sarà ora sottoposto al parere del Consiglio Permanente degli Enti Locali.

Ai sensi della L.R. 11/1997, la Giunta regionale ha nominato Ivo Bonazzi quale Revisore dei conti dell'Office régional du tourisme, per un triennio e Rossana Galli quale Consigliere della Fondazione Liceo linguistico Courmayeur per un triennio.

La Giunta regionale ha poi conferito l'incarico di Dirigente della Struttura motorizzazione civile a Roberto Ducourtil.

Su proposta dell'assessore alle finanze, attività produttive ed artigianato, la giunta regionale ha approvato, per l'anno 2019, il trasferimento alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni del finanziamento previsto dall'articolo 12 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni, per 540 mila euro.

Su proposta dell'assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti è stata approvata la partecipazione del Centro Europe Direct Vallée d'Aoste al Forum di attualità, economia e innovazione sul tema delle infrastrutture e del sistema dei trasporti italiani nel quadro strategico di sviluppo europeo dal titolo aCourma! – Idee ad Alta Quota, che si terrà a Courmayeur il 3 e 4 agosto 2019. Per l'occasione, il Centro Europe Direct Vallée d'Aoste allestirà un proprio stand in occasione della giornata di apertura dell'evento.

Per quanto riguarda l'ambiente, risorse naturali e corpo forestale la giunta ha approvato il piano di interventi su varie opere e infrastrutture con funzione antincendio boschivo, in varie località della Regione Valle d'Aosta, per un importo stimato in 180 mila euro.

Per l'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili è stato approvato uno schema di Convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Regione Toscana per la gestione condivisa del servizio di comodato d'uso della piattaforma relativa all'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES), fino al 31 dicembre 2020, per una spesa complessiva di 4 mila 434 euro.

Su proposta dell'assessore alla sanità, salute e politiche sociali inoltre il governo regionale ha approvato un addendum alla convenzione stipulata il 25 febbraio 2019 tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università della Valle d'Aosta diretto all'attivazione di una seconda classe del corso di formazione manageriale per l'esercizio delle funzioni di direzione sanitaria e di direzione di strutture complesse destinato al personale dirigente del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale.

Su proposta dell'assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali inoltre la giunta regionale ha approvato un progetto promozionale a sostegno dell'immagine turistica della regione in collaborazione con la società Torino Football Club S.p.A. della durata di nove mesi, dal 24 agosto 2019 al 24 maggio 2020, per un importo complessivo di 76.250 euro.

L'esecutivo ha anche approvato il progetto relativo al servizio di allestimento del nuovo museo parrocchiale della parrocchia Saint-Sauveur nel Comune di Perloz, per un impegno di spesa complessivo di 218 mila 245 euro.

Il governo ha disposto inoltre l'adesione della Regione all'Associazione Megalithic ruotes e. V. Itinerario culturale del Megalitismo per la promozione dell'Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans di Aosta.

La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 6/2001, ha inoltre approvato un progetto promozionale a sostegno dell'immagine turistica della regione in collaborazione con la società Pallacanestro Varese S.p.A. della durata di dieci mesi, dal 1° settembre 2019 al 30 giugno 2020, per un importo complessivo di 30 mila 500 euro.

Infine l'esecutivo ha approvato alcune azioni di valorizzazione e promozione culturale in occasione della partecipazione della Regione a manifestazioni del settore agricolo e agroalimentare previste sul territorio regionale, nazionale ed internazionale, come da programma approvato con deliberazioni della Giunta regionale n. 39/2019 e n. 758/2019, per una spesa complessiva di 20 mila euro.

redazione