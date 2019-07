XXV Concorso mieli della Valle d'Aosta, entro il 27 agosto la consegna dei campioni

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. È in calendario il 27 ottobre 2019 la premiazione della venticinquesima edizione del Concorso Mieli della Valle d'Aosta, evento che come di consueto viene organizzato in occasione della Sagra del miele e dei suoi derivati di Châtillon.

I produttori del dolce nettare hanno tempo fino alle ore 14 del prossimo 27 agosto per consegnare i propri campioni di miele al laboratorio di analisi dell'assessorato regionale al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, a Saint-Christophe.

Le categorie sono sette: millefiori di alta montagna, millefiori di montagna, rododendro, tarassaco, tiglio, castagno e melata. È anche possibile conferire campioni di miele monoflorale di tipologia diversa rispetto alle categorie sopra elencate, purché prodotti nel territorio valdostano. Ogni partecipante è autorizzato a presentare più campioni anche se appartenenti alla stessa categoria, purché prodotti in zone diverse.

Il Regolamento, la Scheda di iscrizione al Concorso e il Modulo di campionamento sono disponibili on line, sul sito della Regione, e presso il laboratorio dell'assessorato.

C.R.