Niente trasferimento per Pescarmona: rimarrà commissario dell'Ausl Valle d'Aosta

AOSTA. Angelo Pescarmona rimarrà commissario dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta. Il trasferimento previsto ad Alessandria non ci sarà: ad annunciarlo è il diretto interessato spiegandone i motivi.

La nomina al vertice dell'Asl Piemontese sarebbe dovuta arrivare oggi e Pescarmona avrebbe assunto il nuovo incarico in Piemonte dall'inizio di agosto. Tutto sembrava già deciso tanto che il Governo Fosson si era già mosso per individuare il suo successore. Ora però non ce ne sarà più bisogno.

Prima del trasferimento in Piemonte, spiega in un comunicato Pescarmona, "ho posto la pregiudiziale di un adeguato periodo di preavviso che potesse dare modo alla Giunta regionale della Valle d'Aosta di dare all'Ausl una governance stabile. Per me era doveroso fare in modo che non vi fossero scossoni nella gestione di una Azienda alla quale sono affezionato e nella quale ho lavorato con tutto me stesso ed ho apprezzato l'impegno e l'alta professionalità di tanti Dirigenti e dipendenti. Questo mio irrigidimento sulla decorrenza delll'incarico - dice - ha fatto tramontare l’ipotesi di nomina".

Pescarmona rimarrà quindi alla guida dell'Azienda sanitaria valdostana. "Continuerò a lavorare con la mente e con il cuore con piena dedizione alla Valle d’Aosta", conclude la sua nota.

Clara Rossi