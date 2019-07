Certan: "Dujany un modello, il suo impegno ha plasmato la Valle d'Aosta"

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

SAINT-NICOLAS. Con una cerimonia organizzata dall'Anpi, sabato scorso a Saint-Nicolas è stato commemorato l'attacco dei nazifascisti agli uomini della banda di Vertosan guidata da Andrea Patuasso "Bert" che provocò sedici vittime.

Alla manifestazione era presente tra gli altri l'assessore regionale all'istruzione, Chantal Certan, che nell'occasione ha ricordato l'ex senatore e partigiano Cesare Dujany scomparso lo scorso marzo.

«Dujany è stato prima di tutto un modello e tutti coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerlo non possono negare di esserne stati arricchiti», ha affermato Certan ricordando inoltre «l'impegno del senatore per la scuola bilingue, per la diffusione delle trasmissioni televisive francesi e svizzere, per gli accordi con lo Stato sulla ripartizione fiscale, risultati che hanno contributo a modellare la Valle d'Aosta degli ultimi decenni».

«Siamo qui anche per commemorare il partigiano della 101° Brigata Marmore - ha ricordato inoltre l'assessore - impegnato contro i nazifascisti per la liberazione della Valle, attivo anche nel dopoguerra nell'Associazione Partigiani Autonomi della Valle d'Aosta, sempre presente alle commemorazioni dell'altro grande reparto autonomo del partigianato valdostano, la Banda Vertosan del comandante Bert. Credo che proprio l'esperienza della lotta di liberazione e dell'associazionismo partigiano - ha aggiunto Certan - abbiano costituito una delle basi sulla quale il senatore Dujany ha fondato la propria azione».

redazione