I principali provvedimenti approvati dalla giunta regionale

AOSTA. L'Esecutivo regionale oggi ha approvato una convenzione per l'utilizzo, da parte dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta (AREA VdA), di graduatorie della Regione per l'assunzione di personale.

Il Governo della Regione ha inoltre deciso di aderire alla Campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione contro le truffe e i raggiri agli anziani denominata Più sicuri insieme, promossa dall'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, in collaborazione con il Ministero dell'Interno. Il primo appuntamento sul territorio è in programma per lunedì 16 settembre a Palazzo regionale.

La Giunta regionale ha nominato Amedeo Maria Parini quale revisore legale del Comitato regionale per la gestione venatoria, per il triennio 2019/2022.

Su proposta dell'assessore all'ambiente e risorse naturali l'Esecutivo ha approvato lo schema della Carta di Courmayeur per gli Eventi Sportivi Sostenibili, concedendo, contestualmente, un patrocinio non oneroso per l'iniziativa di presentazione della stessa, in programma il 7 settembre 2019, e per l'iniziativa denominata EcoloTor, in programma dal 6 al 15 settembre a Courmayeur.

Per quel che riguarda i trasporti, il governo regionale ha autorizzato la SVAP Società Cooperativa all'effettuazione di un servizio di trasporto sperimentale nel sub-bacino “Centro Valle”, di collegamento tra Aosta ed il Comune di Quart (Villair), dal 9 settembre 2019 al 30 aprile 2020, nei soli giorni feriali, per un totale di 195 giornate di esercizio, per una percorrenza complessiva pari a 16 mila 672,5 km. Per l'espletamento del servizio, è stata riconosciuta alla SVAP un corrispettivo di 2,369 euro/km, pari al corrispettivo dei servizi sub-urbani ad alta velocità commerciale, per una spesa complessiva pari a 21 mila 166,42 euro per l'anno 2019 e a 22 mila 506,16 per l'anno 2020, somma quest'ultima ancora solo indicativa in attesa dell'aggiornamento dei corrispettivi.

Su proposta dell'assessore all'istruzione la Giunta regionale ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione Valle d'Aosta per il periodo agosto 2019-luglio 2021.

L'Esecutivo ha anche dato il via libera allo schema di contratto di servizio con la Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. per l'erogazione del servizio di assistenza e sostegno, anche educativo, agli studenti con disabilità frequentanti le istituzioni scolastiche e educative della Regione, comprese le scuole secondarie di secondo grado paritarie, per l'anno scolastico 2019/2020, per una spesa complessiva di 4 milioni 274 mila euro. Il servizio prevede l'impiego di 118 operatori di sostegno a 36 ore settimanali, per un monte ore complessivo pari a 4 mila 248 ore settimanali.

Il Governo della Regione ha approvato le Linee guida per l'applicazione del protocollo d'intesa per l'attività di individuazione precoce dei casi sospetti di disturbo specifico dell'apprendimento, elaborate dal Comitato Scientifico sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

Su proposta dell'assessore alle opere pubbliche l'Esecutivo ha approvato gli interventi relativi alla sistemazione della strada di accesso in destra orografica alla diga di Beauregard, nel Comune di Valgrisenche, per un importo presunto di 125 mila euro.

L'Esecutivo ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di illuminazione stradale della galleria “Ronc” al km 12+835 della strada regionale n. 47 di Cogne, per un importo complessivo di 500 mila euro.

Su proposta dell'assessore alla sanità il governo regionale ha approvato un contributo di 2.116 euro all'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi Onlus, che ha sede a Roma, per l'organizzazione del 25° Anniversario Comitato Giovani Sordi Italiani che si svolgerà in Valle d'Aosta dal 13 al 15 settembre.

L'Esecutivo regionale ha poi deciso di sospendere l'efficacia della deliberazione della Giunta regionale 1466 del 26 novembre 2018 recante: “Approvazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali a favore delle persone con disabilità, resi da soggetti pubblici e privati e approvazione del relativo sistema tariffario, a decorrere dal 1° gennaio 2019” e di dare atto che continueranno a trovare applicazione le precedenti deliberazioni della Giunta regionale nn. 2213/2006, 3916/2007 e 626/2014 relative ai predetti requisiti.

Infine su proposta dell'assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali è stato disposto l'acquisto di servizi volti alla definizione di un posizionamento del brand Valle d'Aosta e di un concept strategico di comunicazione a supporto della programmazione delle attività promozionali turistiche, prenotando a tale scopo la spesa di 46.970 euro.

L'Esecutivo ha anche approvato un progetto promozionale per la realizzazione e la divulgazione di produzioni televisive su canali tematici, a sostegno in particolare dell'offerta turistica outdoor della Valle d'Aosta per un importo massimo di 150 mila euro.

Le Gouvernement régional a octroyé une subvention montant de 10 mille 556 euros à la chorale « Neuventse » de Nus pour la participation à des manifestations en dehors du territoire de la Vallée d'Aoste.

redazione