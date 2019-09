Valle d'Aosta, 1 milione di euro per la formazione degli insegnanti

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il governo regionale ha approvato oggi il nuovo piano regionale formativo per i docenti che lavorano nelle scuole valdostane. L'atto, valido per il prossimo triennio, è sostenuto da un finanziamenti di poco inferiore al 1 milione di euro su tre anni e consente alle istituzioni scolastiche di presentare progetti singolarmente o in rete.

«Era necessario approvare un nuovo piano di formazione- spiega l'assessora regionale all'istruzione Chantal Certan - considerato che con l’anno scolastico 2018/2019 il piano di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 704/2017 si è concluso, al fine di proseguire la promozione di una pianificazione intersettoriale e condivisa tra tutti gli attori del territorio come elemento essenziale per lo sviluppo del sistema educativo regionale».

redazione