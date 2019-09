Aosta, la lunga attesa per i treni bimodali sembra ormai finita Pubblicato: Giovedì, 26 Settembre 2019 16:04

AOSTA. Oggi, a pochi minuti dallo scoccare delle ore 14, alla stazione di Aosta si è fermato per la prima volta uno dei treni bimodali acquistati dalla Regione per entrare in servizio sulla tratta di collegamento con Torino.

Livrea rossa, logo bianco della Valle d'Aosta sul fianco, il bimodale della società Stadler ha raggiunto la stazione per uno degli ultimi test a cui il convoglio deve sottoporsi prima di ottenere l'ultimo via libera alla circolazione.

Il bimodale, ad alimentazione elettrica e diesel, dovrebbe ridurre i tempi di percorrenza sulla tratta e agevolare i pendolari che si spostano tra la Valle d'Aosta ed il Piemonte. La firma del contratto di acquisto risale al 2015 per un costo di 43 milioni di euro. La consegna era prevista un anno fa, ma è slittata più volte.

Con la corsa di prova di oggi, l'entrata in servizio sembra essere ormai prossima.

