Ghiacciaio Planpincieux, Fosson invita Conte in Valle d'Aosta Pubblicato: Sabato, 28 Settembre 2019 13:03

COURMAYEUR. Sfruttare l'allerta per il ghiacciaio Planpincieux per sensibilizzare le istituzioni nazionali verso le realtà di montagna: è l'obiettivo dell'invito che il presidente della Regione Antonio Fosson ha rivolto oggi da Courmayeur a Giuseppe Conte.

L'occasione è stata una conferenza stampa al termine del tavolo tecnico predisposto all'ombra del Monte Bianco per seguire l'evoluzione della situazione del potenziale crollo di una porzione del Planpincieux.

Fosson ha proposto al presidente del consiglio dei ministri di raggiungere la Valle d'Aosta per «vedere come una piccola Regione di montagna monitora il territorio». Poche parole che sottintendono la volontà di far toccare con mano al capo del governo italiano le particolarità e le criticità dei territori di montagna, particolarmente coinvolti dai mutamenti del clima, e dunque di avvicinare la politica nazionale alle necessità di quei territori.

