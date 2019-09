Journée européenne des langues : l'Office de la langue française à Berne Pubblicato: Lunedì, 30 Settembre 2019 17:45

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTE. La Présidence de la Région a voulu célébrer la Journée européenne des langues en participant, par l'intermédiaire d'une délégation de l'Office de la langue française de la structure Communication institutionnelle et protocole à la conférence Plurilinguismo istituzionale in Italia: tre realtà a confronto, qui s'est tenue à Berne le 26 septembre dernier.

Organisée par le Service linguistique italophone du Secrétariat général du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche et la Division italienne de la Chancellerie fédérale de la Confédération suisse, cette conférence a permis à plusieurs dizaines de linguistes et de traducteurs de mettre en parallèle les services linguistiques des trois régions italiennes officiellement multilingues : Trentin-Haut Adige/Südtirol, Vallée d'Aoste et Frioul Vénétie Julienne.

Les présentations des rapporteuses ont illustré les objectifs, l'organisation et les outils qui caractérisent leurs services et ont fourni l'occasion, à la fois, de constater l'existence de problèmes communs et de découvrir les particularités et les atouts de chacun de ceux-ci, ce qui a fourni d'intéressants éléments de réflexion sur les possibilités d'optimiser les procédures de traduction et de conseil linguistique dans chacune des Administrations concernées.

Dans l'après-midi, lors de la visite au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police, les rapporteuses ont pu approfondir l'articulation et le fonctionnement des services linguistiques suisses et envisager des collaborations pour mutualiser les bonnes pratiques mises au point dans les réalités respectives.

redaction