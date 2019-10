Insediato il nuovo questore di Aosta, Ivo Morelli Pubblicato: Mercoledì, 02 Ottobre 2019 14:42

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Cambio ai vertici della Questura di Aosta: Ivo Morelli, pugliese di cinquantadue anni, è il nuovo questore. Ieri, 1° ottobre, si è ufficialmente insediato.

«La mia attività si è caratterizzata per i frequenti passaggi dall'ufficio prevenzione generale. Nel mio Dna c'è un po' l'idea della prevenzione e del controllo del territorio», ha affermato in un incontro con i giornalisti organizzato oggi.

Morelli sta incontrando le istituzioni valdostane e i vertici delle altre forze dell'ordine. «Mi è sembrato un territorio assolutamente accogliente - ha spiegato -, ci sono buoni rapporti con gli enti locali e con le altre forze di polizia e cercheremo di mantenerli», ha detto.

Nell'incontro con la stampa ha anche parlato di 'ndrangheta e delle recenti inchieste sulle infiltrazioni in Valle d'Aosta. «In Italia non esistono realtà in cui non possiamo parlare di 'ndrangheta e su questo collaboreremo con la procura assicurando il massimo impegno», ha detto il neo questore.

redazione