Stadler annuncia l'arrivo di altri due treni bimodali Pubblicato: Lunedì, 21 Ottobre 2019 11:14

AOSTA. La Stadler, azienda svizzera che ha fornito i bimodali acquistati dalla Regione, si scusa per i disagi della scorsa settimana e annuncia l'arrivo di altri due treni per la tratta ferroviaria Torino - Aosta.

I due bimodali arriveranno "nei prossimi giorni", spiega la società elvetica.

A proposito del blocco di un convoglio avvenuto nei giorni scorsi a Montjovet, Stadler precisa che "vi sono tematiche - legate alla messa a punto dei rotabili e di interazione tra i veicoli e l'infrastruttura ferroviaria specifica della linea - che necessitano di un opportuno periodo di servizio e verifica per ottenere un adeguato allineamento". L'azienda spiega di lavorare "assiduamente per identificare e rimuovere le singole problematiche e ridurre al minimo il disagio per gli utenti che da lungo tempo attendevano questi veicoli".







