Torna il mercatino dei libri usati alla biblioteca regionale di Aosta Pubblicato: Martedì, 22 Ottobre 2019 16:24

AOSTA. La biblioteca regionale B. Salvadori di Aosta organizza anche quest'anno un mercatino per vendere i libri dismessi dal sistema bibliotecario.

L'iniziativa si svolgerà nei giorni 14, 15 e 16 novembre nello spazio espositivo davanti alla sala conferenze con orario continuato dalle 9 alle 19. Il prezzo di vendita dei 1.800 volumi a disposizione del pubblico diminuirà di giorno in giorno da 3 euro, a 2 euro, fino a 1 euro. Per alcuni libri sulla cultura valdostana di maggior valore i prezzi saranno più elevati (da 10, a 5, a 1 euro).

I libri in vendita, tutti usati, non sono più utili al servizio pubblico. I loro generi spaziano dalla narrativa, alla saggistica, alla cultura valdostana, ma anche manualistica, guide turistiche e libri per ragazzi.

