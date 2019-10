Al via le domande per il prestito sociale d'onore Pubblicato: Martedì, 29 Ottobre 2019 08:36

AOSTA. Sono aperte le domande per il prestito sociale d'onore, un finanziamento concesso dall'Amministrazione regionale alle famiglie in stato di grave difficoltà sociale ed economica che viene restituito in ore di lavori a favore della comunità.

Il prestito sociale d'onore può essere richiesto da cittadini maggiorenni residenti in Valle d'Aosta da almeno due anni che siano cittadini italiani, di uno Stato dell'Unione europea o extracomunitari purché in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno. Il finanziamento è concesso su base Isee che non deve essere superiore a 12.000 Euro. I beneficiari inoltre non devono avere situazioni pregiudizievoli a proprio carico nell'arco degli ultimi tre anni.

Gli interessati devono mettersi in contatto con l'assistente sociale di riferimento o, se non ancora in carico ai servizi sociali, rivolgersi ad una delle sedi dello Sportello sociale presenti sul territorio e sottoscrivere un progetto di restituzione del contributo. C'è tempo fino al 29 novembre.

