Utenze gas sospese per controversia tra società fornitrici, coinvolto anche un condominio di Aosta

AOSTA. Inquilini che rischiano di rimanere al freddo nonostante siano in regola con i pagamenti delle spese per il riscaldamento: sta accadendo in questi giorni in alcune città italiane, Aosta inclusa.

I disagi in questione si stanno verificando a causa di una querelle tra una società venditrice che ha contratti per il gas in diverse regioni tra cui la Valle d'Aosta e i suoi fornitori, la Compagnia Energetica Italiana di MIlano. Quest'ultima spiega: la società venditrice sua cliente ha "accumulato con noi un ingente debito e una grave inadempienza contrattuale, che purtroppo non si sta premurando di sanare, nonostante la situazione di disagio provocata".

In alcuni casi questa situazione ha determinato il distacco della fornitura per alcune abitazioni. Ad Aosta, spiegano dalla Compagnia Elettrica Italiana, risultano coinvolte una dozzina di utenze situate in un condominio. Il servizio comunque "è già stato riattivato", spiega la società milanese, e quindi nessuno dovrebbe rimanere senza riscaldamento.

