La Santa Messa con Cresime di domenica 24 novembre in diretta su Aostaoggi.it

24 novembre 2019

AOSTA. Oggi, 24 novembre, torna l'appuntamento con la Santa Messa della domenica in diretta streaming.

Le telecamere di Aostaoggi.tv anche in questa occasione saranno nella Chiesa Santuario di Maria Immacolata di Aosta per la funzione delle ore 10.30 in occasione della solennità di Cristo Re dell'Universo. In questa domenica sarà presente il vescovo, mons. Franco Lovignana, per impartire le Cresime ai ragazzi della parrocchia.

La diretta sarà visibile su Aostaoggi.it e Aostaoggi.tv e su Youtube.com tramite pc, smartphone, tablet e smart tv.

