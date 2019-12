Emergency nelle piazze con un Panettone fatto per Bene Pubblicato: Giovedì, 05 Dicembre 2019 09:11

AOSTA. Domenica 8 dicembre in ottanta piazze italiane arriva il "Panettone fatto per Bene", una iniziativa di beneficenza per i 25 anni di attività di Emergency.

Ad Aosta i volontari di Emergency saranno presenti in piazza Arco d'Augusto dalle ore 9.30 alle ore 17 con un banco colmo di panettoni realizzati in collaborazione con Tre Marie.

Il dolce, dal peso di 1 kg, è realizzato con tre impasti, lievito madre e arricchito con uvetta, scorzoni canditi d’arance siciliane e cubetti di cedro Diamante. Inoltre ha la tipica forma bassa dell’autentica ricetta tradizionale milanese, con taglio a “stella” a otto punte per esaltarne la sofficità e la fragranza.

redazione