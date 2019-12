Sci, vendite di Skipass giovani a +85% Pubblicato: Sabato, 07 Dicembre 2019 08:58

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Le vendite degli Skipass giovani quest'anno è aumentato dell'85 per cento rispetto ai dati della precedente stagione. È l'effetto dello sconto per incentivare la frequentazione dei comprensori sciistici da parte dei giovani valdostani che è esteso ai ragazzi e alle ragazze fino ai 18 anni di età. Grazie a questa iniziativa, prima rivolta solo ai bambini fino ai 10 anni, lo Skipass giovani costa 50 Euro.

Sempre in tema di giovani e sci, gli assessorati regionali ai trasporti e dell'istruzione annunciano che 14 istituzioni scolastiche hanno aderito al progetto "Sci... volare a scuola". Oltre un migliaio di studenti potranno partecipare in questo modo ad una lezione in aula con maestri di sci e ad una giornata sulla neve in programma a gennaio.

"Portare i nostri ragazzi e le loro famiglie sugli sci e far conoscere loro le opportunità che offre la montagna anche d'inverno sono obiettivi che riteniamo importanti", il commento degli assessori Luigi Bertschy e Chantal Certan.

redazione