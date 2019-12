Ferrovia, Rfi conferma avvio progetto definitivo per l'elettrificazione Pubblicato: Lunedì, 09 Dicembre 2019 17:26

AOSTA. Elettrificazione della ferrovia tra Aosta e il Piemonte e riapertura della linea che dal capoluogo arriva fino a Pré-Saint-Didier: ne hanno parlato in un incontro organizzato oggi l'assessore regionale ai trasporti Luigi Bertschy e i dirigenti di Rete Ferroviaria Italiana.

Le notizie per i viaggiatori - secondo quanto riferito dall'assessorato - sono positive: Rfi ha confermato che sarà avviata la progettazione definitiva per l'intervento di elettrificazione della tratta Aosta/Ivrea "unitamente a una serie di interventi di velocizzazione" che tra l'altro miglioreranno gli incroci nella stazione e la sicurezza in generale.

Quanto alla riattivazione del collegamento ferroviario con la Valdigne "RFI ha assicurato il proprio massimo impegno per programmare gli interventi che sono necessari per la riapertura della linea, verosimilmente già con il prossimo aggiornamento del Contratto di Programma tra RFI e Ministero".

Secondo l'assessore Bertschy l'incontro è stato proficuo. "Finalmente si iniziano a raccogliere i frutti dell’intensa attività che abbiamo messo in piedi", dichiara. "La sinergia con cui Regione Valle d’Aosta, Regione Piemonte e Rfi stanno operando per il futuro della linea ferroviaria Torino/Aosta - aggiunge l'assessore - è determinante per giungere a risultati concreti e apprezzabili per il trasporto ferroviario regionale".

Clara Rossi