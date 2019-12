Rai, Anna Nigra lascia la Tgr Valle d'Aosta Pubblicato: Mercoledì, 11 Dicembre 2019 15:01

AOSTA. La responsabile della Tgr Valle d'Aosta lascia l'incarico. Dopo un decennio passato alla guida della Testata giornalistica Rai della Valle d'Aosta, Anna Nigra ha infatti presentato le dimissioni che sono state poi accettate dall'azienda.

«E' stata una scelta sofferta, legata un po' a questioni anagrafiche e un po' a motivi personali -spiega Nigra -. Dopo dieci anni ho avvertito la necessità di cambiamento, sia per me sia per la redazione. Resto in Rai, dove avrò altre mansioni».

«Lascio una redazione più che ottima - conclude Anna Nigra - e chi arriverà al mio posto potrà dare la sua impronta. In questi 10 anni ho dato tutto quello che potevo. Ringrazio la testata e la redazione».

Il nuovo responsabile della Testata giornalistica regionale sarà individuato nelle prossime settimane.

