I principali provvedimenti approvati dalla giunta regionale Pubblicato: Lunedì, 30 Dicembre 2019 15:01

AOSTA. Nella prima riunione della giunta regionale della Valle d'Aosta dopo l'approvazione della legge sul bilancio provvisorio, l'esecutivo ha stabilito i temi della 67ª Mostra-Concorso dell'artigianato valdostano di tradizione nelle diverse categorie di lavorazione.

Su proposta dell'assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti inoltre la giunta ha approvato nell'ambito della Politica regionale di sviluppo 2014/20, la Strategia dell'Area interna Grand-Paradis e i relativi Programma degli interventi, Relazioni tecniche sintetiche per Progetto/Azione, Piano finanziario per annualità e Interventi cantierabili. La Giunta ha inoltre approvato la stipula dell'Accordo di programma quadro con le amministrazioni interessate.

L'Esecutivo ha anche definito la riprogrammazione del Piano operativo del Piano giovani della Valle d'Aosta, nell'ambito del Piano di Azione Coesione (PAC).

L'Esecutivo ha approvato il Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro 2019 - 2021, ai sensi della legge n. 26/2019 e del Decreto ministeriale n. 74/2019.

Su proposta dell'assessore all'ambiente sono stati rideterminati i costi da assumere a riferimento per il calcolo delle tariffe da applicare per il primo semestre 2020, a seguito dell'adeguamento degli oneri del personale, e delle tariffe da applicare a partire dal secondo semestre 2020 e per il 2021, a seguito dell'adeguamento degli oneri afferenti a minori attività eseguite per consentire la ristrutturazione del fabbricato in cui è ubicato l'impianto di pressatura in blocchi dei rifiuti indifferenziati e la selezione dei così detti ballotti metallici, per ciascuna tipologia di rifiuto differenziata e indifferenziata conferita dai SubATO presso il Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, di Brissogne.

Sono state inoltre definite: le tariffe da applicare ai SubATO per il conferimento dei rifiuti urbani presso il Centro regionale di Brissogne; per l'anno 2020, in via provvisoria, le tariffe comprensive anche del contributo a favore dei Comuni di Brissogne, Pollein e Quart, riferite ai rifiuti urbani indifferenziati e ai rifiuti urbani differenziati, a carico dei SubATO per il conferimento dei rifiuti presso il Centro regionale di Brissogne. L'importo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui alla legge n 549/1995, sarà fissato con Provvedimento dirigenziale, per ciascun SubATO, assumendo a riferimento gli obiettivi di raccolta differenziata effettivamente conseguiti nell'anno 2019 da ciascun SubATO stesso, ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni e delle premialità stabilite dallo Stato.

Infine, per l'anno 2020 le tariffe omnicomprensive, IVA esclusa, da applicare a enti e imprese che conferiscono i rifiuti speciali assimilabili agli urbani presso il Centro regionale di Brissogne sono definite in: euro 150/t per i rifiuti speciali assimilabili agli urbani indifferenziati; euro 30,00/t per i rifiuti speciali assimilabili agli urbani conferiti in forma differenziata.

Su proposta dell'assessore all'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili è stata approvata la bozza del Protocollo d'Intesa tra gli Uffici delle Consigliere di Parità della Regione Liguria, della Regione Piemonte, della Regione autonoma Valle d'Aosta e le Camere di Commercio Riviere di Liguria e di Genova, l'Unioncamere Piemonte, la Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales per la realizzazione di attività atte alla promozione dell'imprenditorialità femminile. Il Protocollo sarà sottoscritto dalla Consigliera di Parità regionale.

Per quanto riguarda le opere pubbliche la Giunta regionale ha determinato in 6.137.679 euro l'ammontare della quota di risorse da destinare al finanziamento delle domande di mutuo presentate e ammesse a beneficio ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 - titolo IV - Fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia.

Infine per quanto riguarda il turismo e commercio è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica inerente alla Valorizzazione del comparto cittadino denominato Aosta est. Il quadro economico dell'intervento ammonta a un importo indicativamente stimato di 6.678.817,69 euro.

