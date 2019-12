Valle d'Aosta, tariffe autostradali agevolate confermate nel 2020 Pubblicato: Martedì, 31 Dicembre 2019 09:29

AOSTA. Le tariffe autostradali scontate per i residenti in Valle d'Aosta che percorrono l'A5 nei tratti di competenza delle società Sav e Rav sono confermate anche per l'anno 2020.

Si tratta dell'agevolazione che rende gratuiti due passaggi ogni quattro effettuati su una tratta prescelta (fino ad un massimo di 48 spostamenti mensili) ed il transito gratuito sulla cosiddetta "tangenziale" di Aosta, cioè il tratto tra gli svincoli di Aosta Est e Aosta Ovest. Per usufruire delle due agevolazioni è necessario dotarsi di Telepass.

Secondo i dati resi noti dalla Regione, attualmente 5.200 utenti usufruiscono dei due transiti gratuiti ogni quattro (per un totale di 110.841 transiti nel 2019) mentre la "tangenziale" ha sottratto alla viabilità ordinaria, quella che passa per la città di Aosta, oltre 469mila veicoli (1.286 veicoli al giorno), il 90 per cento dei quali sono leggeri. Rispetto al 2018 c'è stato un aumento dei transiti del 6 per cento ed il beneficio calcolato per l'utenza è di oltre 1,5 milioni di euro.

