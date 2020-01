Cultura, oltre 22 mila visitatori a dicembre nei siti valdostani Pubblicato: Lunedì, 13 Gennaio 2020 10:15

AOSTA. Il mese di dicembre 2019 si chiude con un bilancio positivo per quanto riguarda gli ingressi registrati nei diversi siti culturali della Valle d'Aosta. I dati riferiti dall'assessorato regionale al turismo indicano nel complesso 22 mila visitatori, un risultato che gli uffici definiscono come un "boom di presenze".

Ancora una volta i castelli trainano le statistiche: gli ingressi risultano più di 15 mila. Bene anche l'area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans di Aosta che in un mese segna quasi 5.500 ospiti per merito anche della mostra Dinosauri in carne e ossa in calendario fino all'8 marzo. Circa 2.500 visitatori inoltre i visitatori delle collezioni di arte moderna e contemporanea e degli eventi organizzati al Castello Gamba di Châtillon.

Infine i dati sule mostre ad Aosta riferiti al periodo delle festività (dal 23 dicembre al 6 gennaio): 3.600 visitatori nel complesso e un "ottimo risultato" della mostra "Bèrio. Diego Cesare" allestita presso la chiesa di San Lorenzo.

