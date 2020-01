La Salle, un bando per la gestione del bar dell'ex Casermette Pubblicato: Mercoledì, 15 Gennaio 2020 17:35

LA SALLE. Il Comune di La Salle cerca gestori per il bar e alimentari delle "ex Casermette" di frazione Derby. I locali sono stati recentemente rinnovati e comprendono una zona bar e ristorazione ed uno spazio edicola, ma non la sala polivalente.

Il bando quinquennale, rinnovabile per ulteriori tre anni, è stato pubblicato sul sito web dell'amministrazione e scade il 31 gennaio alle ore 12.

La base d'asta dell'offerta è di 3.000 euro all'anno per il primo triennio, cifra che sale a 6.000 euro per i successivi. Serve un esercizio "che fornisca un servizio a chi usufruisce della sala polivalente, dove il gestore del bar potrà organizzare cinque manifestazioni l'anno ma a carattere sociale".

