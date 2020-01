Sardine in piazza ad Aosta contro la guerra e l'odio Pubblicato: Giovedì, 23 Gennaio 2020 08:49

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il gruppo Sardine Valle d'Aosta organizza sabato prossimo, 25 gennaio, in occasione della Giornata di Mobilitazione Internazionale per la Pace, una iniziativa intitolata "Teniamoci per mano, contro la guerra e l'odio".

La manifestazione si svolgerà ad Aosta, in piazza Arco d'Augusto, a partire dalle ore 15.30.

Lo scopo dell'evento, spiegano le Sardine, è "lanciare un’appello allo scendere in piazza per manifestare contro la guerra e contro tutte le forme di violenza e odio. In tal senso saranno approfondite le tematiche legate a questi argomenti, sviluppate attraverso le testimonianze e le esperienze di persone impegnate quotidianamente contro le differenti forme d'odio".

redazione